- Legendarul Lige Curry, basistul celebrei formații Parliament / Funkadelic, va face un popas la Timișoara, evenimentul find inclus in cel de-al doilea turneu european al formației Ligedelic Mothership Connection, numit The Second Coming . Alaturi de el se va afla un alt star cunoscut din echipa Parliament…

- Așa cum trebuie sa se intample la un club mare, care se respecta, și – de altfel – cum a fost la fiecare distanța lunga de parcurs, partenerul finanțator al gazarilor, Veolia Romania, a facilitat, și acum, o deplasarea cu avionul, iar asta inca de joi, 7 noiembrie 2019. Astfel s-a zburat spre Timișoara,…

- CCIAT a organizat astazi, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI, la care au participat delegații din Federația Rusa – Grecia – Republica Ceha – Romania. Evenimentul a fost organizat in contextul misiunilor economice și al vizitelor organizate de CCIA…

- Legendara formație Post Scriptum va susține un concert in cadrul ediției din acest an a Galei de Blues Jazz Kamo, eveniment care va avea loc in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie. Post Scriptum se reunește dupa aproape patru decenii de pauza, intr-o…

- Irina Rimes, artista cunoscuta și datorita prezenței sale ca „antrenoare“ in emisiunea Vocea Romaniei va susține un concert la Timișoara, vineri, 25 octombrie, dupa ora 23, la Epic Vara. Recent, Irina Rimes a lansat clipul piesei „Nimeni”, in ale carei versuri se vorbește despre iubire, gelozie, paranoia…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul “West meets East” , in cadrul caruia artiștii vor incheia interpretarea in premiera in Romania a tuturor compozițiilor lui Ravi Shankar pentru vioara și instrumente indiene, de pe legendara trilogie “West meets…

- In data de 13 octombrie 2019, la ora 20.00, la Biserica Roșie va avea loc un concert susținut de solistul Thierry Mechler, din Franța. Evenimentul este organizat in cadrul Festivalul Internațional de Orga Timorgelfest. Intrarea este libera. Organizatori sunt Primaria Municipiului Timișoara, Universitatea…

- Cei de la Asociația Look Inside din Timișoara vor sa coloreze Școala Primara din satul Macedonia, județul Timiș. Vor repara unele lucruri stricate, vor construi altele noi, cum ar fi jocuri destinate copiilor, vor vopsi diferite lucruri din curte și de pe terenul de sport. Au nevoie de voluntari! Veniți?…