Stiri pe aceeasi tema

- Vulnerabilitatea copiilor in mediul online atinge cote extrem de mari. Este semnalul de alarma tras de specialistii romani. Acestia au lansat 6 cursuri gratuite pentru copii, parinti si profesori.

- Premierul Ciolacu dorește ca Via Transilvanica sa devina un motor de regenerare și de dezvoltare economica pentru cele peste 400 de sate și catune pe care le traverseaza: „pentru aceasta, Guvernul va iniția un proiect de lege cu privire la instituirea și administrarea acestui nou tip de traseu”.…

- Federația Romana de Teqball in cooperare cu Ministerul Educației și Ministerul Sportului a implementat un proiect unic in Romania, in baza caruia a dotat, cu sprijinul Federației Internaționale de Teqball, un total de peste 100 de universitați, licee, colegii și cluburi sportive, cu mese de teqball…

- Peste 34.000 de elevi și 500 de profesori au beneficiat de cursuri de educație rutiera, prim-ajutor, sau pregatire pentru cutremur, ca parte a Programului Național „Romania in Siguranța", inițiat de Asociația E.D.I.T., cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila și partenerilor Astazi a…

- Echipa de robotica a Centrului Județean de Excelența Galați ii va invața pe dascali cum sa inființeze in școlile lor cluburi de robotica educaționala sau sa foloseasca programe STEAM ca instrumente de educație in activitatea de predare

- Cursuri de IT și de Inteligența Artificiala (AI) pentru copii la Logiscool TURDA! Logiscool ???? pregatește toți copiii pasionați de tehnologie ???? din Romania pentru un viitor in care educația

- In septembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula șase programe gratuite de formare profesionala pentru 84 de persoane. Conform ANOFM, cite 14 suceveni se vor califica in meseriile de agent de securitate, bucatar, coafeza, frizer, ingrijitor de spații verzi și femeie de serviciu.…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat intr-un mesaj transmis cu ocazia Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti, ca in contextul in care conflictul militar de la granița de amintește de ororile razboiului, Romania beneficiaza astazi de cele mai solide garantii de securitate din istoria sa