Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina, declansat de Rusia "cu incalcarea Cartei Natiunilor Unite", are consecinte in 74 de tari in curs de dezvoltare si afecteaza 1,2 miliarde de oameni, a declarat marti secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la inceputul unei sesiuni a Consiliului de Securitate, anunța agerpres.

- Rusia a initiat evacuarea a 600.000 de persoane din Ucraina, care au plecat "nefiind constranse sau rapite", dupa cum afirma Occidentul, a afirmat marti in Consiliul de Securitate ambasadorul rus la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Vasili Nebenzia, informeaza AFP si TASS.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va sustine o reuniune de urgenta, vineri, la ora 18.30, ora Romaniei, pentru a discuta atacul Rusiei asupra centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta luni la ora locala 15:00 (20:00 GMT) cu privire la criza umanitara in Ucraina, invadata de Rusia, la cererea presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, citand surse diplomatice, informeaza Agerpres.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se pronunte asupra unei propuneri de convocare a unei sesiuni speciale a Adunarii Generale ONU pe tema invaziei ruse in Ucraina, informeaza agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

- Rusia s-a opus prin veto, adoptarii in Consiliul de Securitate al ONU, reunit din nou de urgenta, asupra proiectului de rezolutie care condamna in termeni fermi agresiunea impotriva Ucrainei si cerea retragerea trupelor sale din aceasta tara, noteaza Radio Romania Actualitați.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP.