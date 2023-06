Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul “Construire creșa in orașul Pancota” a pornit inca din anul 2021, cand dupa introducerea in Lista de Investiții a Primariei Orașului Pancota s-a depus... The post Investiție de 8 milioane de lei la Pancota. Administrația locala construiește o creșa cu capacitate pentru 40 de copii appeared…

- Sorin Chirita, presedintele Asociatiei pentru Dezvoltare Regionala si Politici Europene vine la ZIUA LIVE.Joi, 25 mai de la ora 14.00 discutam cu primul Administrator Public City Manager al Capitalei despre managementul programelor si proiectelor cu finantare europeana.Chirita activeaza in domeniul…

- Autoritatile locale din Negru Voda implementeaza proiectul "Reabilitare si modernizare Stadion Orasenesc".Investitia este in valoare de aproximativ 700.000 de lei iar perioada de executie este de 24 de luni.Proiectul tehnic vizeaza modernizarea si reabilitarea bazei sportive existente, conform prevederilor…

- In mai 2022, administrația locala anunța inființarea unei Comisii care va verifica stadiul fizic, tehnic și financiar al investiției realizate in 2011 la stația de epurare a orașului Slobozia, supranumita «Comisia Dytras». La un an distanța de la inființarea acesteia, Comisia nu s-a intrunit niciodata.…

- Cinematograful din Pecica a fost preluat de administrația locala, care intenționeaza sa-l modernizeze. Deși se afla intr-o stare vizibila de degradare și a fost inchis de cateva decenii iar administrația locala a dorit sa se implice, pana acum acest lucru nu a fost posibil. Dupa decenii, ușile salii…

- CARANSEBEȘ – Spune primarul Felix Borcean, dupa ce dinspre unitatea sanitara au aparut niște „sageți” conform carora administrația locala a prins doar lista de rezerva pentru doua proiecte depuse pentru modernizarea spitalului caransebeșean! Edilul a precizat ca s-au caștigat alte finanțari importante…

- In cazul administrațiilor locale, binele pe care il pot face se refera la crearea unui mediu sanatos, prin intreținerea si creșterea suprafețelor de spatii verzi; crearea de locuri de parcare, pentru diminuarea aglomerației rutiere si protejarea autoturismelor cetațenilor. Mai inseamna școli și gradinițe…