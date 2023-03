Primaria Municipiului Alba Iulia va cumpara 110 aparate de taxare inteligente, la care se va putea plati cu telefonul, ceasul smart sau cu ajutorul cardurilor contactless. „Am semnat, astazi, un nou proiect de finanțare nerambursabila in valoare de 6.3 milioane de lei, prin PNRR, pentru achiziția a 110 aparate de plata inteligente, care vor permite […] The post Proiect de peste 6 milioane de lei: Albaiulienii vor putea achita contravaloarea biletului de autobuz cu cardul, telefonul sau ceasul smart first appeared on albaiuliainfo.ro .