Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic de Recuperare Iasi este implementat, pana la finalul lunii octombrie 2022, un proiect ce vizeaza ‘Recuperarea eficienta a pacientului COVID-19 – REPCOV’. Proiectul este derulat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii…

- Echipamentele și dotarile medicale din noul spital modular ce urmeaza a fi creat in cadrul Spitalului Județean Baia Mare ar urma sa coste peste 2,9 milioane euro (vezi imaginea jos). Vorbim, printre altele, de patru paturi speciale ATI, 20 de paturi cu acționare mecanica in trei secțiuni, dar și alte…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus, in data de 25.08.2021, Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est” in vederea obtinerii de…

- Primaria va lansa saptamana viitoare licitatia pentru achizitia de carbune. Municipalitatea va cumpara o cantitate de 100.000 tone, potrivit reprezentantilor institutiei. „Sunt facute toate documentele si asteptam cat mai repede publicarea acestei licitatii. Valoarea estimata este 72,3 milioane lei,…

- Iașul și-a facut un nou prieten! Astazi, 12 august 2021, primarul Mihai Chirica s-a intalnit in sediul Primariei cu Excelenta Sa Domnul Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, aflat la prima vizita oficiala in orasul nostru. Discuțiile au vizat mai ales similitudinile culturale și economice dintre…

- Banii europeni vor fi folositi pentru aparate de ventilatie, monitoare medicale, injectomate, paturi ATI, echipamente de dezinfectie. In total, vor fi in desfasurare proiecte de peste 10 milioane de euro. O unitate spitaliceasca beneficiaza de o finantare de peste 4 milioane euro din fonduri europene…

