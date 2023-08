Ministerul Muncii a lansat in transparența un proiect de Ordonanta de Urgenta privind domeniul pensiilor publice. Proiectul prevede, printre altele, posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta, termenul fiind prelungit pana la data de 31 decembrie 2024. „Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a lansat in transparența decizionala un proiect de Ordonanta […] Articolul Proiect de OUG pentru prelungirea posibilitații de a cumpara vechimea in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .