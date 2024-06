Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical a inaintat o solicitare catre Avocatul Poporului pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 62 2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri…

- Guvernul Romaniei va adopta azi o Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003, avand in vedere impactul socioeconomic al agresiunii militare ruse din Ucraina asupra Romaniei și a statelor membre ale Uniunii Europene. Conflictul a generat o intrerupere semnificativa…

- Un proiect de act normativ prevede creșterea unor salarii din Ministerul Transporturilor, instituția condusa de Sorin Grindeanu. Cheltuielile cu salariile la Ministerul Transporturilor vor crește cu aproape 37 milioane de lei in urmatorii cinci ani, conform unui proiect de Ordonanța de urgența pentru…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de astazi o ordonanța de urgența care vizeaza clarificarea și simplificarea procedurii de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Masura vine ca raspuns la deficiențele identificate in legislația actuala și la solicitarile…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de joi, 23 mai, un proiect de ordonanța de urgența care propune modificarea legislației in vigoare pentru a facilita accesul Republicii Moldova la energia electrica și la gazele din Romania. Guvernul Romaniei va adopta o ordonanța de urgența care modifica Articolul…

- 16.05.2024 UPDATE INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 16 mai 2024 PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art. 34 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 2015 privind salarizarea…

- Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, avand o afacere de succes in domeniu.Pascu a obținut o diploma de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privata, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut candva de Sorin Ovidiu Vintu.Pascu…

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…