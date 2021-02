Stiri pe aceeasi tema

- Masca, obligatorie in școala! Profesorii și elevii vor trebui sa o poarte permanent. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca elevii si profesorii vor purta masca de protectie permanent in scoala, afirmatie facuta in contextul in care din 8 februarie, cand incepe semestrul al II-lea,…

- Cimpeanu a precizat ca zilele urmatoare va aparea un ordin comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii care va stabili regulile care trebuie respectate in unitatile de invatamant.”In acel ordin vor fi trecute, intr-o maniera clara, aplicabila, usor de inteles, toate aceste reguli care trebuie respectate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. “In unanimitate, am decis urmatoarele lucruri: incepand de luni, cand incepe semestrul II, majoritatea copiilor merg fizic la scoala. Trebuie sa respectam si situatia…

- Elevii se intorc la școala in format fizic din 8 februarie, insa nu se va mai ține cont de o serie de reguli. In primul rand se va renunța la scenariul hibird, adica toți elevii unei clase fie ca vorbim de 25 sau 32 de elevi vor merge la școala in format fizic. Dan Cherecheș, […] Citește Cum reincepe…

- Decizia referitoare la redeschiderea școlilor din 8 februarie ar urma sa fie luata in cursul zilei de marți. Intre timp ministrul Educației a anunțat deja ca anumiți elevi vor ramane in continuare acasa. Elevii cu vulnerabilitati medicale vor invata in continuare online, spune ministrul Educației. De…

- Germania va anunta astazi noi restrictii pentru controlul Pandemiei Covid-19, dar guvernul regional al Bavariei a impus obligatia purtarii mastilor de protectie de tip FFP2 in mijloacele de transport in comun – incepand de luni –considerand ca masca de protectie obisnuita nu mai este suficienta.

- Medicul Adrian Streinu Cercel a atras insa atenția ca masca trebuie sa ramana obligatorie chiar și dupa vaccinare și a explicat de ce. Streinu Cercel spune masca ramane obligatorie inca doi ani, pentru ca vaccinul nu protejeaza și mucoasele, prin urmare nu poate preveni raspandirea noului coronavirus.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a facut, joi, propuneri, pentru derularea procesului electoral din 6 decembrie. Astfel, masca de protectie va fi obligatorie pentru toate persoanele, atat in interiorul cat si in afara sectiei de votare. Se va asigura o distanta de un metru intre persoanele…