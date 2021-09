Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) anunta ca a supus consultarii publice ordinul pentru aprobarea “Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”. “Pentru a evita cresterea disparitatilor si pentru a asigura coeziunea teritoriala, fiecare unitate administrativ-teritoriala va avea prealocata finantarea minima pentru cel putin un proiect eligibil, in limita sumei prevazute in normele metodologice. Totodata, localitatile care acceseaza…