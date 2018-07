Stiri pe aceeasi tema

- Polițele obligatorii pentru locuințe ii despagubesc pe romani doar pentru 3 fenomene naturale: cutremure, inundații și alunecari de teren. Doar 10 euro este costul pe un an insa, chiar și așa, romanii nu dau bani pentru astfel de asigurari. Unii pentru ca nu au, alții pentru ca le este teama…

- Parlamentarii propun modificarea și completarea Legii asigurarilor de șomaj. Astfel, persoanele ce lucreaza in turism și in domeniul hotelier ar putea beneficia de indemnizatie de somaj daca au un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimul an dinaintea inregistrarii cererii. Propunerea legislativa…

- Parlamentarii Puterii pregatesc o noua schema atragatoare pentru marii actori de pe piata energiei electrice produsa din surse regenerabile. Ultima schema, insa, a avut darul de a le incarca clientilor finali pretul facturii si de a-i ajuta pe producatori si furnizori sa obtina profituri nesperate in…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), condus de vicepremierul social democrat Paul Stanescu, a pregatit o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care, daca va fi votata de Guvern, va duce…

- Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare – Reasigurare isi exprima ingrijorarea cu privire la Proiectul Hotararii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 98/2017. PRBAR a constatat de curand faptul ca in continutul propunerii de modificare…

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ar putea fi modificata astfel incat sa fie incluse si persoanele care au desfasurat activitate economica de liber intreprinzator sau antreprenorii din mediul privat, inclusiv cei cu profesii liberale.

- Un proiect de lege ce prevede majorarea pedepselor pentru cersetorie, respectiv traficul si exploatarea minorilor si a persoanelor vulnerabile vor fi majorate. Propunerea, initiata de catre deputatul Florin Roman, din partea grupului PNL, a trecut de Senat. Prin propunerea legislativa pentru modificarea…