Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara schimba becurile de iluminat public de pe Calea Aradului, Calea Torontalului și strada Sever Bocu cu altele noi, eficiente, pentru suma de doua milioane de lei. Din aceasta, jumatate vine de la Administrația Fondului de Mediu. In total, se vor schimba 531 de aparate de iluminat public…

- Municipiul Aiud a caștigat proiectul privind modernizarea iluminatului stradal din satele aparținatoare: Ce obiective are investiția de peste 2.4 milioane de lei Administrația Fondului de Mediu, finanțatorul proiectului, a publicat lista proiectelor aprobate pentru modernizarea iluminatului public,…

- Administrația locala din Aiud a caștigat un proiect pentru modernizarea iluminatului stradal din satele aparținatoare municipiului. Valoarea proiectului, finanțat de Administrația Fondului de Mediu (AFM), este de peste 2,4 milioane de lei. „Administrația Fondului de Mediu (finanțatorul proiectului)…

- Primaria orașului Liteni va finaliza modernizarea sistemului de iluminat public cu bani de la Administrația Fondului de Mediu. Primarul Tomița Onisii a anunțat ca proiectul depus spre finanțare in cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei in…

- Programul "Rabla pentru electrocasnice" , sesiunea 2021 incepe astazi de la ora 10.00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) The post Programul “Rabla pentru electrocasnice”, sesiunea 2021 incepe astazi de la ora 10.00 first appeared on Partener…

- Circulația rutiera se va desfașura cu restricții pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara, vizata fiind porțiunea dintre Calea Aradului și Calea Torontalului. Problemele apar dupa ce șantierul veșnic de aici a ”reinviat” dupa luni bune de inactivitate Din cauza executarii lucrarilor la obiectivul…

- Incepand cu 3 mai 2021 va putea fi accesat Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinație de unitați de invațamant, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Conform AFM, suma alocata sesiunii de finanțare este de 384.000.000…

- Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, a derulat in anul 2020 un program destinat iluminatului public ecologic, in valoare de 384 de milioane de lei. Prin acesta, administrațiile locale puteau aplica pentru a inlocui... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.