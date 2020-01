Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, considera ca acela care conduce aceasta structura de parchet trebuie sa incurajeze comunicarea si luarea deciziilor in colaborare, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat, in aceasta dimineața, propunerile pentru șefia marilor parchete. Propunerea pentru Parchetul General este Gabriela Scutea, procuror la Parchetul Curții de Apel Brașov. Aceasta a fost adjunct al procurorului general in mandatul Laurei Codruța Kovesi, dar…

- Daniel Ionașcu, Vicepreședinte al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), a lansat o provocare ministrului Justiției, Catalin Marian Predoiu, de a face publice toate documentele din raportul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care peste 1900 de magistrați sunt implicați.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a efectuat luni dupa-amiaza o vizita in teren, la statiile de monitorizare a calitatii aerului, prilej cu care a reiterat importanta implementarii planurilor de calitate a aerului, cerandu-le primariilor de orase sa trateze cu seriozitate aceasta…

- Judecatoarea Nicoleta Ținț este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma votului exprimat de membrii CSM in ședința de plen de miercuri. Votul pentru desemnarea președintelui CSM pentru anul 2020 a fost amanat pe 10 decembrie, dupa ce, de doua ori consecutiv, propunerea judecatorilor…

- Judecatoarea Nicoleta Ținț este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma votului exprimat de membrii CSM in ședința de plen de miercuri. A fost un vot de 15 la 4. Votul pentru desemnarea președintelui CSM pentru anul 2020 a fost amanat pe 10 decembrie, dupa ce, de doua ori consecutiv,…

- Dupa mai multe tentative, astazi, 10 decembrie, ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost deliberativa. Pe ordinea de zi a membrilor CSM au fost inregistrate 37 de subiecte. De menționat ca pentru prima data a participat la ședința ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, dupa ce a fost…

- In contextul unui blocaj continuu in activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei, Fadei Nagacevschi, vrea sa schimbe componenta numerica a CSM, astfel ca institutia sa aiba 15, si nu 12 membrii cum este in prezent.