Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, considera ca acela care conduce aceasta structura de parchet trebuie sa incurajeze comunicarea si luarea deciziilor in colaborare, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului…

- Crin Nicu Bologa, propus de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DNA, considera ca Directia Nationala Anticoruptie a devenit in ultimii ani vulnerabila, apreciind ca aceasta este si perceptia publica, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului…

- Gabriela Scutea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror general, are in vedere cresterea continua a calitatii actelor de urmarire penala, in paralel cu reducerea numarului achitarilor definitive, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului Superior…

- Giorgiana Hosu, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, considera ca acela care conduce aceasta structura de parchet trebuie sa incurajeze comunicarea si luarea deciziilor in colaborare, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului…

- Gabriela Scutea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror general, are in vedere cresterea continua a calitatii actelor de urmarire penala, in paralel cu reducerea numarului achitarilor definitive, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului Superior…

- Cei trei magistrati propusi pentru numirea la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT vor fi audiati pe 11 februarie de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a anuntat, miercuri, CSM. Potrivit unui comunicat al CSM transmis AGERPRES, Sectia pentru procurori…

- Guvernul a anuntat ca isi asuma raspunderea in fata Parlamentului de modificare a Legii Procuraturii, asa incat premierul Maia Sandu sa poata selecta cel putin doi candidati la functia de procuror general, pe care ii va inainta Consiliului Superior al Procuraturii. Decizia Guvernului vine dupa ce ministra…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, eliberarea din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea in functia de procuror-sef la Parchetul European. Totodata, CSM a aprobat cererea ei privind rezervarea postului de la DIICOT Sibiu unde…