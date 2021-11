Stiri pe aceeasi tema

- Constatarea contravențiilor se va putea face și cu ajutorul inregistrarilor de pe camerele de bord montate pe mașini, daca va fi adoptat proiectul de lege depus de deputatul Mihai Botez. Falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate ar urma sa fie pedepsite cu inchisoare de pana la doi ani sau cu…

- Constatarea contravențiilor se va putea face și cu ajutorul inregistrarilor de pe camerele de bord montate pe mașini, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul Mihai Botez. Falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate se pedepsește cu inchisoare de pana la doi ani sau cu amenda, se mai arata…

- Facebook a anunțat marți ca renunța la funcția de recunoaștere faciala, care identifica automat utilizatorii in fotografii și videoclipuri, invocand preocuparile tot mai mari ale societații cu privire la utilizarea unei astfel de tehnologii. „Organismele de reglementare sunt inca in proces de a oferi…

- Utilizarea țigarilor electronice și a altor produse care conțin tutun pentru renunțarea la fumat se dovedește a fi ineficienta, conform unui studiu realizat in randul a 13.000 de fumatori din Statele Unite, citat de CNN . „Acesta este primul studiu in care se verifica daca fumatorii de țigari clasice…

- In ziua de 8 octombrie, statele membre au aprobat propunerea Comisiei Europene de a interzice utilizarea dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar incepand din 2022. Dioxidul de titan are rol de colorant in mai multe produse precum guma de mestecat, diverse produse de patiserie, suplimente alimentare,…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi, in cadrul unei conferințe, ca propune ca persoanele cu certificat verde sa poata circula liber noaptea chiar daca localitatea se afla in carantina. ”Vom avea astazi o ședința la Guvern pentru a adopta o hotarare pentru a clarifica anumite masuri. NU se vor…

- Utilizarea mastilor textile va fi interzisa in noul an scolar, toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, liceal, precum si studentii urmand sa poarte numai masti de uz medical. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila spune ca masca va fi obligatorie in spatiile inchise, nu si in cele deschise, „cu…