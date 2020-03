Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Silviu Dehelean, membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, a depus astazi un proiect de lege care aspreste pedepsele pentru faptele de coruptie comise pe perioada unei starii de urgenta, stare care este in vigoare ca urmare a epidemiei de COVID-19.

- Deputatul USR Brasov Tudor Benga a depus un proiect de lege care prevede ca, pe perioada starii de urgenta, toate cererile adresate statului sa fie depuse pe email, iar copiile scanate sa aiba valoare de original. "Degeaba introduce statul pedepse pentru cei care incalca regulile cuprinse in ordonantele…

- CNAS a publicat pe site-ul instituției (www.cnas.ro), in transparența decizionala, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii…

- CNAS anunta ca a publicat pe site-ul propriu un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile…

- Conform Ordonanței de urgența nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementari privind modul de acordare a concediilor…

- Avand in vedere contextul actual al masurilor impuse la nivel național de prevenire a infectarii cu Coronavirus, precum și Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș anunța ca iși continua…

- Deputatul USR Adrian Prisnel a transmis Asociației Romane a Bancilor sa analizeze posibilitatea creșterii pragului pentru plațile contactless de la 100 lei la 500 de lei, in perioada starii de urgența, pentru a nu mai fi introdus PIN-ul in terminalele POS, in contextul raspandirii coronavirusului.„Am…

- Programul transportului public va fi afectat de luni, cand va intra in vigoare starea de urgența decretata de președintele Romaniei. Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor avea un program redus și...