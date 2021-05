Proiect de lege: TVA redus la jumătate pentru lemnul de foc Social – democrații vor depune un proiect de lege prin care TVA la lemnele de foc sa fie redus de la 19% la 9%. Masura ar fi necesara, in opinia inițiatorilor, in contextul in care Legea consumatorului vulnerabil, adoptata fara amendamente, exclude, practic, cateva milioane de beneficiari. Deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, arata ca in expunerea de motive initiala erau cuprinse 427.000 de persoane, cu un buget de circa 420 de milioane. Ulterior, cand legea a ajuns la Parlament, pentru acelasi numar de persoane s0a alocat un buget redus aproape la jumatate, respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

