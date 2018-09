Stiri pe aceeasi tema

- Toti comerciantii ar putea fi obligati sa aiba in magazine rafturi rezervate alimentelor din Republica Moldova. Un proiect in acest sens a fost depus la Senat. Parlamentarii care l-au semnat spun ca s-au inspirat din legea care promoveaza produsele romanesti, conform Digi 24. Eugen…

- Conducatorii auto din Republica Moldova sunt printre cei mai imprudenti participanti la trafic, dovada fiind numarul mare de accidente produse de acestia pe drumurile din Romania. Oboseala si imprudenta in conducere, in special depasirile riscante, sunt principalele cauze a accidentelor produse de conducatorii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, 22 august, o intrevedere cu reprezentații Asociației Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a reiterat importanța deosebita pe care Romania o acorda Parteneriatului Strategic cu Republica Moldova. Șeful…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- Intrebat in cadrul unui interviu pentru Gazeta de Sud care este pozitia UE fata de unirea Republicii Moldova cu Romania, seful Delagatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, a declarat ca „Uniunea Europeana are ca baza ferma a relatiilor sale cu Republica Moldova obiectivul de a sprijini asocierea politica…

- In perioada 25 - 29 iunie, un grup de șapte jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova s-a aflat la Bruxelles, intr-o vizita de studiu. Grație Delegației Uniunii Europene din Moldova am vizitat și Parlamentul European, unde ne-am intalnit și am discutat cu mai mulți europarlamentari. Mai…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, se arata pe contul de Twitter al MAE. "Salutam adoptia rezolutiei Adunarii Generale a ONU privind…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, sustine ca unirea Republicii Moldova cu Romania, in modul in care o propune Partidul Unitatii Nationale (PUN), condus de catre Traian Basescu, ar insemna un razboi civil si distrugerea tarii.