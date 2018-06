Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care ies din sistemul de protectie speciala, cat si mamele din centrele maternale, ar putea beneficia timp de trei luni de o indemnizatie egala cu valoarea salariului minim brut pe tara, in valoare de 1.900 de lei, potrivit unui proiect de lege depus de mai multi parlamentari la Senat.

- Parinților plecați la munca in strainatate li s-ar putea deconta, trimestrial, un transport dus-intors in țara, ca sa petreaca mai mult timp cu copiii ramași acasa, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Decontarea va fi limitata insa, intr-un procent de 50% din salariul de baza minim brut,…

- Parlamentarii propun ca punctul-amenda sa fie calculat in funcție de punctul de pensie, in cazul pensionarilor, și nu in funcție de salariul minim cum este norma legala actuala. Aleșii susțin ca veniturile pensionarilor nu se pot raporta la cele ale unui salariat. O propunere legislativa aflata in dezbatere…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, a precizat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de euro trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.…

- Folosirea tigaretelor electronice ar putea fi interzisa in spatiile publice, potrivit unei propuneri legislative pentru modificarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din...

- Autoritațile locale vor fi obligate sa arboreze corect drapelele statului roman, al unitații administrative-teritoriale (UAT) și al Uniunii Europene. In caz contrar, risca amenzi de pana la 50.000 de lei și chiar pedepse cu inchisoarea, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Potrivit legestart.ro,…

- Bloomberg citeaza un proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie care releva ca gigtanți digitali precum Alphabet – parintele Google și Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii. Taxa va fi aplicata companiilor cu venituri anuale…

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…