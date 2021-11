Proiect de lege: șoferii să fie sancționați și pe baza înregistrării camerelor de bord Constatarea contravențiilor sa se faca și cu ajutorul inregistrarilor camerelor de bord montate pe mașini, prevede un proiect de lege depus de deputatul USR Mihai Botez. Potrivit acestuia, falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate se pedepsește cu inchisoare de pana la doi ani sau cu amenda. „Este vorba despre a da posibilitatea polițiștilor sa emita procese verbale de contravenție pe baza inregistrarilor video care sa provina de la camerele de bord. Cauza multor accidente este indisciplina in trafic, iar faptul ca ele nu sunt sancționate decat foarte rar duce la aceste accidente. Pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care sunt surpinși de inregistrarile de pe camerele de bord montate pe mașini in timp ce incalca normele rutiere risca sa fie sancționați de polițiști, conform unui proiect de lege depus miercuri de deputatul USR Mihai Botez, care vrea astfel sa previna numarul accidentelor rutiere, relateaza…

- Constatarea contravențiilor se va putea face și cu ajutorul inregistrarilor de pe camerele de bord montate pe mașini, daca va fi adoptat proiectul de lege depus de deputatul Mihai Botez. Falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate ar urma sa fie pedepsite cu inchisoare de pana la doi ani sau cu…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede acordarea de zile libere parintilor care supravegheaza copiii cand unitatile de invatamant sunt inchise. Președintele Senatului, Anca Dragu, precizeaza ca nicio categorie de parinti nu trebuie sa fie discriminata. Senatul a adoptat, miercuri, ca prima camera…

- Un deputat si un senator de la PNL si-au anuntat, miercuri, in plenul Camerelor, dezafilirea din grupurile parlamentare ale PNL, dupa gestul fostului lider al partidului, Ludovic Orban, care a parasit grupul parlamentar luni. Cei doi au precizat ca nu pleaca inca din partid si i-au atacat dur pe presedintele…

- Mai mulți șoferi au primit in ultima vreme email-uri in care erau informați ca ar fi fost sancționați in trafic. Motivul? Depașirea vitezei legale. Șoferii erau indrumați sa plateasca amenda online. Poliția Romana avertizeaza ca este vorba de o noua inșelatorie: Intr-o postare pe pagina de socializare,…

- Șoferii sunt obligați sa renunțe iarna la cauciucurile all season și sa le foloseasca pe cele potrivite anotimpului rece, anunța Registrul Auto Roman. Șoferii sunt avertizați de Registrul Auto Roman (RAR) sa nu foloseasca anvelopele all season iarna, deoarece acestea nu omologate pentru sezonul rece.…

- Incepand de astazi vor fi restricții temporare de trafic din cauza unei avarii la rețeaua de distribuției a gazelor naturale pe Bd. I.C. Bratianu. „Incepand de astazi, 05 octombrie, au fost instituite urmatoarele restricții de circulație: -in intersecția Str. Colței/Bd. I.C. Bratianu, la intrarea in…

- O sesiune extraordinara la Camera Deputatilor a fost convocata pentru marti de catre Biroul permanent. conducerea Camerei a stabilit sedinta pentru ora 10,00. Pe ordinea de zi se afla o informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea unei ordonante de urgenta a Guvernului inregistrata la…