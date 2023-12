Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, „Legea 2 mai” initiata de catre PNL. Ministra Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca este o initiativa legislativa care „ne asigura ca toti traficantii de droguri de mare risc vor sta in inchisoare”. „Acolo le este locul”, a completat senatoarea…

- Reamintim ca Senatul a adoptat, in plenul de saptamana trecuta, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, dupa ce comisiile de specialitate au emis raport favorabil cu amendamente admise.Legea a fost adoptata pe repede-inainte in Senat, intai in comisia de munca și apoi in plen, iar multe…

- Legea extinderii ordinului de protecție a fost adoptata in Senat cu un amendament cu privire la victime, in sensul ca s-a introdus principiul ca agresorul platește. Ordinul de protecție, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu, se va emite pentru toate categoriile de victime.Alina Gorghiu a declarat,…

- Alcool, tigari si energizante vor putea fi luate doar cu buletinul de catre tineri! Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice.Camera Deputaților va avea votul decisiv. „Este important sa ne asiguram…

- Acest proiect vine ca urmare a unui context mai larg, caracterizat de o creștere preocupanta a incidentelor sau accidentelor feroviare in Romania in ultimii ani. In acest sens, legiuitorii au considerat necesar sa ia masuri clare pentru a menține un nivel inalt de siguranța in transportul feroviar.Proiectul…