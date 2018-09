Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus la Senat un proiect de lege pentru inființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonata Ministerului Agriculturii, care are ca scop promovarea și implementarea unei strategii naționale pentru produsele agroalimentare de calitate.Citește și: VIDEO…

- Mai multi parlamentari din minoritati, dar si din PSD si ALDE, au depus la Senat un proiect de lege prin care propun instituirea zilei de 16 iunie ca zi a limbii romani, anual, pe aceasta data, organizandu-se manifestari culturale in localitatile in care exista comunitati de romi.Citeste si:…

- Fapta persoanei de a promova, in public, in orice mod, idei, conceptii sau doctrine antiromanesti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi, prevede un proiect de lege depus, joi, in Senat.

- Spitalele, policlinicile sau dispensarele medicale trebuie expertizate, pana in 2024, in vederea incadrarii acestora intr-o categorie de risc seismic, sub sanctiunea interzicerii oricarei investitii mai mari de 450.000 lei, prevede un proiect al USR adoptat in unanimitate de Senat, potrivit Agerpres.…

- Conform unui proiect de lege inregistrat recent la Senat, varsta de pensionare a femeilor ar putea fi redusa in funcție de numarul de copii nascuți și crescuți pana la varsta de zece ani. Read More...

- Mai multi parlamentari social-democrati si independenti au depus la Senat o initiativa legislativa care prevede infiintarea Colegiului National al Moaselor din Romania (CNMR) si recunoastea prin lege a profesiei de moasa pe intreg teritoriul tarii.

- O propunere legislativa depusa la Senat prevede ca perioada in care o persoana a desfasurat activitate de voluntariat in cadrul unei organizatii, fara scop lucrativ, sa fie asimilata putea fi asimilata stagiului de cotizare la pensie. Initiatorii masurii considera ca acele categorii de persoane care…