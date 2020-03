Proiect de lege PSD - suspendarea, la cerere, a ratelor bancare pentru firme şi populaţie PSD va depune joi, in Parlament, un proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligatiilor de plata catre banci in ceea ce priveste creditele si dobanzile aferente.



Potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES de PSD, masura este valabila atat pentru companii, cat si pentru persoanele fizice si se aplica tuturor creditelor bancare contractate pana la data de 19 martie 2020, inclusiv.



"Suspendarea ratelor bancare va opera pana la finalul anului 2020. Durata contractuala se va prelungi corelativ. PSD considera ca masurile anuntate de Guvern pentru

