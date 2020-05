Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator constituțional Petre Lazaroiu avertizeaza ca toți polițiștii care mai aplica amenzi pe baza ordonanțelor militare se fac vinovați de abuz in serviciu, in condițiile in care amenzile au fost declarate ca fiind neconstituționale. „Polițistul, teoretic, poate sa dea amenzi ca legea nu…

- ALDE anunta ca a elaborat impreuna cu PSD si Pro Romania un proiect de lege care sa anuleze in mod automat amenzile aplicate cetatenilor pe timpul starii de urgenta, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale care a stabilit ca OUG prin care a fost majorat cuantumul amenzilor aplicate in timpul starii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro Romania au elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei. "Am luat act de decizia CCR de a declara neconstitutionale…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența, in contextul COVID-19. „Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența pe intregul teritoriu al Romaniei pentru a putea fi luate in…

- Noul cuantum al amenzilor este cuprins intre 2000 și 20.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 – 70.000 lei pentru persoanele juridice. Ordonanța Militara nr 3 prevede ca romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru a merge la cumparaturi, la serviciu, la medic sau pentru o scurta plimbare…