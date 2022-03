Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a declarat miercuri, 9 martie, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca legea Guvernului privind desființarea Secției Speciale a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ) este constituționala , ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa aștepte avizul Comisiei…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum a facut un nou pas, fiind avizat favorabil de Comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților. Proiectul prevede limite clare peste care dobanzile pentru creditele contractate de la Instituții Financiare…

- Parlamentarul PSD scrie, intr-un comunicat oficial, ca alaturi de colegii senatori si deputati din PSD a initiat un proiect de lege pentru a face dreptate oamenilor care sunt nevoiti sa apeleze la imprumuturi de la alte institutii nebancare si a institui o serie de reguli etice in legislatia privind…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a anunțat ca dobanzile excesive vor fi interzise prin lege. Gheorghe Șoldan a spus ca in cursul zilei de marți a dezbatut și a votat in comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților proiectul de lege privind plafonarea ...

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca astazi a dezbatut și a votat, in comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților, proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum. Gheorghe Șoldan a spus ca proiectul a primit aviz favorabil.…

- Deputatul Robert Sighiartau iși dorește ca mancarea in invațamantul antepreșcolar și preșcolar sa fie subvenționata de stat, și sa nu mai fie platita de parinți. „Inca o masura care vine in sprijinul familiilor”. „Anul trecut am propus un proiect de lege pentru asigurarea unei alimentații sanatoase…

- Un proiect de lege care prevede alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a fost respins, miercuri, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, cu voturile parlamentarilor PSD, PNL si UDMR, potrivit informatiilor publicate de site-ul G4Media.ro. Proiectul de lege se plimba de mai mult de 6 ani in…

- Deputata USR Cristina Pruna, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a depus doua proiecte de modificare si completare a OUG 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Primul dintre ele, adoptat miercuri de plenul Camerei Deputatilor, stabileste…