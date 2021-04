Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o noua schimbare pentru șoferii din Romania. O noua propunere legislativa a fost inregistrata joi, 8 aprilie la Senat. Daca aceasta va fi adoptata, schimbarea se va aplica pentru toți soferii romani. Potrivit noii propuneri, polițiștii locali ar putea da amenzi usturatoare anumitor proprietari…

- In intervalul 15.11.2020-02.03.2021, in urma acțiunilor intreprinse de polițiștii locali cu atribuții de circulație din cadrul DGPL privind autovehiculele fara stapan/abandonate pe domeniul public, au...

- Se schimba Codul Rutier. Este vorba despre șoferii care vor staționa in intervalul 07:00-20:00 in dreptul unitatilor de invatamant. Proiectul legislativ inregistrat la Senat prevede ca șoferii care parcheaza in aceste locuri sa primeasca o amenda de pana la 725 de lei, transmite capital.ro Pentru a…

- Șoferii care opresc in fața școlilor sau a gradinițelor pentru a-și aștepta copiii ar putea primi amenzi de pana la 725 de lei. Proiectul de lege care prevede modificarea Codului Rutier a fost inregistrat la Senat. Potrivit proiectului, va fi introdusa o noua prevedere de stabilirea unor spatii special…

- Soferii care vor stationa in intervalul 07:00-20:00 in dreptul unitatilor de invatamant risca amenzi de pana la 725 lei, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat ce vizeaza modificarea Codului Rutier. Proiectul legislativ urmareste introducerea in Codul Rutier a unei prevederi legate de stabilirea…

- Actiune desfasurata de politistii constanteni pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive.La data de 25 ianuarie, in intervalul orar 09.00 12.00, respectiv 16.00 19.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor…

- Locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati, ocupate fara drept.Politistii locali constanteni verifica frecvent daca locurile destinate persoanelor cu dizabilitati amenajate si marcate corespunzator in parcarile publice din oras sunt ocupate de persoane care au acest drept.O astfel de…

- Doi șoferi s-au luat la cearta sâmbata seara, pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj-Napoca, în urma unei tamponari soldate cu pagube materiale. Potrivit IPJ Cluj, cei doi conducatori ar fi coborât din autoturisme, adresându-și cuvinte și gesturi…