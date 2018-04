Stiri pe aceeasi tema

- Uber sau Taxify ar putea avea nevoie de autorizație din partea primariilor in localitațile in care ii desfașoara activitatea, iar șoferii vor avea un prag minim de varsta pentru a putea face transport prin intermediul lor! Asta prevede o propunere inițiata de 69 de parlamentari PSD, UDMR și PMP,…

- Propunere de lege privind activitatea UBER și Taxify. Aceasta inițiativa legislativa pare sa afecteze activitatea companiilor de ridesharing existente, dar mai ales sa descurajeze apariția unor startupuri romanești in domeniu, intrucat apar taxe, cerințe tehnice și amenzi greu de suportat pentru antreprenorii…

- Serviciile de ridesharing, cum sunt Uber sau Taxify, vor avea nevoie de autorizație din partea autoritaților locale, in localitațile in care ii desfașoara activitatea, iar șoferii vor avea un prag minim de varsta pentru a putea face transport prin intermediul platformelor electronice, prevede o propunere…

- Mai mulți deputați PSD au depus un proiect de lege prin care elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.…

- Inspectorii sanitar-veterinari bat in aceasta perioada magazinele, pietele, supermarket-urile dar si magazinele de cartier, mai mult decat de obicei, avand in vedere volumul mai mare de vanzari care se asteapta in preajma Pastelui. Un depozit a fost inchis in urma controalelor.

- Serviciile de car sharing precum Uber sau Taxify sunt din ce in ce mai populare in randul oamenilor din București, datorita ușurinței cu care faci rost de o mașina și a modului transparent prin care tot acest proces funcționeaza.

- Anul trecut, reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) au efectuat 23 de inspectii la serviciile de ambulanta private, fiind depistate trei firme care functionau fara autorizatie. La un alt serviciu, s-a descoperit o autospeciala cu numere de inmatriculare false, iar masinile purtau…

- Un proiect in acest sens a fost depus de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Bihor, in vederea obținerii unei finanțari europene. Un proiect unic pana la acest moment in sistemul public de sanatate din Romania ar putea fi demarat la nivelul SCJU Bihor, avand ca finalitate inființarea…