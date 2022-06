Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede instituirea posibilitatii ca plata taberelor pentru copii sa poata fi facuta si cu voucherele de vacanta acordate parintilor, a fost adoptat miercuri de deputati, transmite Agerpres. Astfel, voucherele de…

- Astfel, voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele scolare, nationale sau tematice, organizate pe teritoriul Romaniei, la care participa copilul titularului, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputatilor fiind for decizional…

- Ministrul Educatiei sustine ca noile reglementari care vor fi aplicate in invatamant, incepand cu viitorul an scolar, urmaresc, in primul rand, principiul echitatii si dobandirea de catre elevi a unor cunostinte utile in societate. Sorin Cimpeanu a explicat ca renuntarea la obligativitatea tezelor semestriale…

- Șoferii romani care circula fara rovinieta trebuie sa se pregateasca pentru amenzi usturatoare. Proiectul initiat de Guvern a fost deja adoptat de Senat. Proiectul a fost adoptat de Senat luni, 2 mai, cu aproape 100 de voturi pentru si 15 impotriva. Astfel, soferii trebuie sa fie mult mai…

- Amenzile aplicabile autovehiculelor fara rovigneta valabila se dubleaza fata de cuantumul actual, potrivit unui proiect initiat de Guvern care a fost adoptat luni de Senat.Proiectul, care modifica anexa 2 la OG nr.15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a celui de trecere pe reteaua de drumuri…

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul societatilor Marimar Loca Costinesti SRL si Oba Different by Luxury SRL. Mediul a decis ca "nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este…

- Modificarile Legii offshore vor fi dezbatute in procedura de urgenta, saptamana aceasta, in Senat, in calitate de prima camera sesizata. Proiectul reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra si prevede ca statul roman are dreptul de preemtiune la achizitia acestor resurse. De asemenea, potrivit…

- Proiectul inițiat de catre deputații USR PLUS Viorel Baltarețu și Brian Cristian, care prevede obligativitatea instituțiilor publice de a oferi contribuabililor posibilitatea de a plati taxe și impozite online, a fost adoptat de Parlament, a anunțat miercuri, 6 aprilie, prin intermediul unei postari…