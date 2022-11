Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii USR Anca Dragu, Claudiu Muresan si Narcis Mircescu au depus o initiativa legislativa care propune eliminarea „sanctiunilor abuzive” din partea ANAF pentru contribuabilii care nu au depus in termen declaratiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale Ministerului Finantelor. In prezent, contribuabilii…

- Deputatul REPER Cristina Rizea a depus un proiect de lege care ofera posibilitatea ambilor parinți sa beneficieze simultan de concediu de creștere a copilului, insoțit de acordarea indemnizației de creștere a copilului la care aceștia au dreptul. „In anumite cazuri, necesitatea prezenței ambilor parinți…

- Senatoarea USR Anca Dragu a precizat ca masurile propuse de Ordonanta 16 au un impact negativ atat asupra bunastarii romanilor, cat si asupra veniturilor la buget, in conditiile in care actul normativ a dus la pierderea a aproape 100.000 de locuri de munca part-time, conform unui comunicat de presa…

- AUR a depus la Senat un proiect de lege privind reintroducerea uniformelor scolare in invatamantul preuniversitar. Initiativa, denumita ”Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant”, ii are ca initiatori pe deputatii George Simion…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, publicarea pe site-ul ministerului a unui proiect de ordin prin care se propune eliminarea "imediata" a exemplarelor de urs brun care ataca omul.

- La sediul USR Constanta din bd. Mamaia are loc o conferinta de presa la care participa deputatul USR, Stelian Ion, viceprimarul Florin Cocargeanu si presedintele USR Constanta, Dumitru Caragheorghe.Potrivit reprezentantilor USR Constanta vor fi abordate teme actuale, urmate de o sesiune de intrebari.Reprezentantii…

- In judetul Botosani a fost infiintat un centru unicat care da o sansa tinerilor lasati in grija statului. Dupa ce ies din sistemul de protectie sociala acestia sunt cazati gratuit iar specialistii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului le cauta un loc de munca.