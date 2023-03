Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, urs pe partie! Turistii aflati in Poiana Brasov au primit mesaj RO-Alert prin care erau avertizati sa ramana in pensiuni si cabane, iar daca au iesit deja la schi, sa paraseasca partia urgent. Prea puțini au luat insa in serios alerta, mai ales ca zapada a fost perfecta pentru schi.

- Jandarmeria Romana va primi puteri sporite din partea Guvernului Romaniei. Conform PROGRAMULUI LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU ANUL 2023, Executivul pregatește un Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Romane. Astfel,…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat ca intenționeaza sa inființeze o Organizație de Management al Destinației (OMD) Local. In acest sens, a purtat discuții cu reprezentanți din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și cu vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, considera ca reintroducerea tichetelor de vacanța pentru angajații din sistemul bugetar a fost o decizie foarte buna, care s-a concretizat prin creșterea numarului de turiști. „Anul 2022 confirma ca Romania este o ...

- Veniturile proprii pe anul 2023 se incadreaza la realizarile de anul trecut, astfel: Indicator Realizat-mii lei 1. Impozit pe venit-03.0 7 2. Cote și sume defalcate-04.00 ...

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat, sambata, in cadrul unei reuniuni privind agricultura și dezvoltarea mediului rural, eforturi sporite pentru a asigura o evoluție mai buna in domeniul agriculturii și mediului rural. Liderul chinez a subliniat ca promovarea revitalizarii mediului rural și…

- Senatorul Robert Cazanciuc a anunțat ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare, informeaza Agerpres.

