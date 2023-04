Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii AUR, Cristian-Daniel Ivanuta si Mihail Albisteanu, au depus un proiect la Senat care modifica legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea…

- Alocația pentru copii poate fi incasata de catre parintele caruia i s-a incredințat minorul printr-o decizie a judecatorilor care au emis un ordin de protecție in caz de violența domestica. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat miercuri de Parlament.

- Alina Pușcaș le-a povestit fanilor de pe contul ei personal de Instagram ca doi copii sunt raciți, mai exact Iris și Alex. Vedeta a ales sa lucreze de acasa pentru a putea fi alaturi de micuții ei. Iata ce a marturisit pe rețelele de socializare!

- Sistemul informatic al CNAS se confrunta din nou cu disfuncționalitați, astfel ca medicii nu pot raporta servicii și nici elibera rețete . Platforma informatica a CNAS e mai mult blocata. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anunțat miercuri, 8 martie 2023, ca a recomandat medicilor de familie…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei reclama ca de o lunga perioada de timp sistemul informatic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este nefuncțional, ceea ce afecteaza in mod direct accesul pacienților la servicii medicale și blocheaza activitatea cabinetelor medicale.…

- Proiectul Contractului-cadru care reglementeaza decontarea serviciilor medicale este in dezbatere publica, a anuntat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Printre noutati se regaseste intarirea rolului medicului de familie, mai ales in depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra starii de…

- Proiectul de lege pe care l-am inițiat, privind creșterea concediului de acomodare pentru parinții care adopta un copil, de la 1 an cat este in prezent, la 2 ani, a intrat in dezbaterea comisiilor de la Camera Deputaților. Voi face tot posibilul sa il susțin personal la toate comisiile și voi insista…

- Doar persoanele care nu au avut niciodata un atac de panica pot minimiza aceasta traire. Probabil, una dintre cele mai infricoșatoare trairi emoționale pe care o persoana le poate experimenta, este mai des intilnita decit se crede. Institutul Național de Sanatate Mintala din Statele Unite a anunțat…