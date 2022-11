Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a declarat joi, la Deva, ca impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, si cu alti parlamentari a depus un proiect de lege prin care se prevede ca 30% dintre candidatii de pe listele

- Cardul european pentru tineri va fi lansat in Romania in scurt timp, acesta permitand beneficiarilor sa aiba acces la evenimente de nivel european, dar si la reduceri pentru transport, cazare sau diverse manifestari culturale, a anuntat joi, la Deva, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de…

- Informații noi despre situația centrelor de plasament din țara, in care stau copiii aflați in grija statului. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, social-democrata Gabriela Firea, anunța ca in urmatorii doi ani vor fi inchise și ultimele centre de plasament ce funcționeaza in Romania.…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta marti ca a depus in Parlament, impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, un proiect de lege privind obligatia de a asigura 30% femei pe liste la alegerile locale si in consiliile de administratie ale companiilor de stat. Ea precizeaza…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, si deputata Gratiela Gavrilescu vor semna marti un acord politic intre PSD si PUSL care vizeaza realizarea unei analize economico-sociale si dezvoltarea de politici publice destinate familiilor. PSD informeaza ca acordul va fi semnat marti, la ora 12.00, la grupul…

- Programele de sprijin pentru tineri și familii, Student Invest și Family Start, au primit vot pozitiv in Senatul Romaniei. Prin programele „Student lnvest” si „Family Start” vor putea fi accesa credite garantate de stat in proporție de 80% și cu dobanzi susținute de catre Ministerul Familiei, Tineretului…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prim-vicepresedinte PSD Gabriela Firea, a spus sambata, la o reuniune in localitatea 2 Mai, ca cheia unei guvernari este alocarea de fonduri pentru investitii, sprijinirea mediului de afaceri, precum si masuri sociale tintite, unde situatia sociala…

- In sfarșit, dupa aproape noua luni de la instalarea cabinetului Ciuca, singurul minister condus de o femeie a inceput sa funcționeze cat de cat in zona online, adica are un site. Dar, minune: are și un sediu pe o strada cu rezonanța-Romulus! Nu este vorba despre o instituție conspirativa ci despre Ministerul…