Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, Senatul a respins, marti, propunerea legislativa privind Statutul autonomiei personale a comunitatii maghiare din Romania si propunerea legislativa privind Legea cadru a autonomiei personale a comunitatilor nationale, acte normative initiate de fosti parlamentari UDMR, in 2004. Decizia senatorilor…

- Senatul a respins, marti, in calitate de for decizional, doua proiecte de lege semnate de UDMR, in urma cu 16 ani, in 2004, si care ramasesera blocate, in comisii, fara vot final. Decizia senatorilor de a curata istoricul proiectelor legate de autonomie a venit dupa scandalul de saptamana trecuta, cand,…

- Plenul Senatului a respins, luni, prin vot online, in calitate de for decizional, doua legi UDMR privind autonomia maghiarilor, legi respinse de Camera Deputaților in 2004 și uitate in sertare la Senat. Una din legile respinse marți definitiv se numește „Propunere legislativa privind Statutul autonomiei…

- Senatul a respins, in calitate de for decizional, proiectul privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc, care prevedea ca acesta sa devina regiune autonoma cu personalitate juridica. Senatorii au votat telefonic in favoarea raportului de respingere intocmit de Comisia de administratie – 126 de…

- Senatul a respins miercuri cu majoritate de voturi legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptata anterior tacit de Camera Deputaților. Cei mai mulți senatoril au anuntat in cursul dezbaterilor ca voteaza pentru respingerea proiectului, cu exceptia UDMR, care a fost pentru adoptarea acestui proiect.…

- UPDATE ora 16:08 – Senatul a respins, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc, care prevedea ca acesta sa devina regiune autonoma cu personalitate juridica. Senatorii au votat telefonic in favoarea raportului de respingere intocmit de Comisia…

- Votul s-a desfasurat telefonic, fiind exprimate 128 de voturi "pentru" si doua abtineri. Sedinta, condusa din sala de plen de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, asistat de secretarii Ion Ganea si George Dirca, a avut loc in prezenta a 36 de senatori, majoritatea parlamentarilor…

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1/2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen desfasurata in sistem de audioconferinta,…