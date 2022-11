Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari PSD propun, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, incriminarea consumului de droguri si etnobotanice si in cazul minorilor si cresterea pedepselor pentru vanzarea sau distributia de droguri minorilor.

- Trei persoane au fost reținute, iar o alta a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Cazul este instrumentat de procurorii Biroului Teritorial Vrancea al DIICOT.

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au efectuat la data de 20 octombrie 24 de percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in operațiuni…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au desfasurat, in perioada 29 septembrie - 1 octombrie, mai multe actiuni in vederea combaterii consumului de droguri in scoli.

- Elevii și studenții ar putea fi testați privind consumul de droguri chiar in școli sau facultați, in urma unor controale inopinate ale polițiștilor! La fel cei care participa la diverse evenimente! Asta iși doresc doi deputați PSD, care au inițiat un proiect de lege in acest sens, care ar putea intra…

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN) a facut, alaturi de colegul sau, Bogdan Ivan Gruia, cateva „propuneri dure” pentru combaterea consumului de droguri. „Orice observație e binevenita!” „Sunt drogurile o problema majora? Evident ca da! Familii distruse, tineri prinși in chinga ucigatoare a acestor blestemate…

- Zeci de amenzi au dat polițiștii pentru nerespectarea regimului legal de viteza, in weekend, reținand totodata și zeci de permise auto. Tot in cadrul acțiunilor de la sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii au depistat un șofer care deținea cannabis in mașina.

- In cea de-a doua zi a festivalului IntenCity nu s-au inregistrat evenimente neplacute majore, insa au existat și persoane care au incercat sa incalce legea. „Masurile proactive și dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului au urmarit verificarea respectarii regulilor de…