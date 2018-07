Stiri pe aceeasi tema

- Screeningul efectuat de medicul de familie la copiii intre 0 si 3 ani pentru depistarea precoce a tulburarii de spectru autist (TSA) este obligatoriu, prevede un proiect de lege depus la Senat de deputatul Pro Romania Gabriela Podașca, relateaza Agerpres.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca vor fi modificate conditiile privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor, permitand astfel mai multor firme romanesti sa poata aplica. "In cadrul sedintei de azi vom modifica schema de ajutor de stat…

- Parlamentarii propun ca organele fiscale sa ceara incuviințarea instanței competente inainte de executarea silita sau popririle pe conturi ale persoanelor fizice și juridice. In acest sens a fost inițiat la Senat un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala. “Executarile silite și in special…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern care prevede interzicerea vanzarii bauturilor energizante persoanelor cu varste sub 18 ani, dar si comercializarea acestora prin automate, informeaza Agerpres.ro. Proiectul prevede si interzicerea comercializarii bauturilor…

- Filmele si documentarele romanesti vor fi subtitrate in romana, pentru cei cu deficiențe de auz; Deputații au votat, miercuri, proiectul de lege inițiat de Adriana Saftoiu (PNL). Propunerea merge la Senat, forul decizional. Proiectul de lege modifica art. 42 din Legea audiovziualului, adaugandu-se un…

- Copiii de pana la 18 ani fara acte de identitate ar putea beneficia de asistența medicala gratuita, potrivit unui proiect legislativ inregistrat la Senat. Masura se va putea aplica si in cazul persoanelor cu handicap, bolnavilor cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate, femeilor insarcinate,…

- Propunerea care modifica legea 161/2003 prin care actiunile persoanelor aflate in functii de demnitate publica care duc la conflict de interese sau incompatibilitate se prescriu dupa trei ani de la comiterea acestora a fost adoptata, luni, de senat, in calitate de prim for sesizat. „In materie mai grava,…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, a precizat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de euro trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.…