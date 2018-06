Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Ministerul Justiției propune înasprirea pedepselor pentru transmiterea ilegala a unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor detinute în instituțiile penitenciare. Un proiect de modificare a Codului Penal se afla pe agenda de astazi, 20 iunie,…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iulie 2018 a fost initiat urmatorul…

- Un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Primariei Capitalei, ce urmeaza a se desfasura pe data de 14 iunie, prevede majorarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti.

- Persoanele care primesc amenzi si care nu le platesc in termen 90 de zile risca munca in folosul comunitatii si ulterior inchisoare, potrivit unui proiect inregistrat la Senat, in procedura de urgenta, de catre deputatul PSD Neculai Iftimie, informeaza Mediafax. ...

- Militarii au primit "sentinte agravate la inchisoare pe viata", care includ conditii mai severe decat in cazul sentintelor normale de privare permanenta de libertate. Alte 52 de persoane au primite sentinte intre sapte si 20 de ani de inchisoare dupa ce au fost gasiti de infractiuni precum…

- Mai multi parlamentari PSD, dar si PNL, au depus, un proiect de lege potrivit caruia persoanele „vulnerabile” care ies din inchisoare ar urma sa primeasca imbracaminte, un loc intr-un adapost, o indemnizatie de hrana si bilete gratuite pentru mijliacele de transport in comun, timp de trei luni, conform…

- Persoanele cu un venit mai mic de 60% din valoarea salariului minim pe economie vor beneficia integral de ajutor public judiciar, potrivit unui proiect de lege de modificare a OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, initiat de mai multi senatori PMP, printre care si fostul…