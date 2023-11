Proiect de lege: Mașinile puternice, interzise unei categorii de șoferi Urmare a numarului tot mai mare de accidente in care sunt implicați șoferii tineri, un grup de senatori propune schimbarea legii. Ei vor nici mai mult, nici mai puțin decat interzicerea masinilor puternice pentru șoferii incepatori. Propunerea legislativa ii vizeaza pe tinerii care inca nu au implinit varsta de 21 de ani. De asemenea, sunt „ținte” și cei care au un permis de conducere obținut de mai putin de un an. Pe viitor, daca propunerea va trece, cine se incadreaza in aceste doua categorii nu va mai putea conduce mașini care depasesc 100 de cai putere. In cazul automobilelor electrice, limita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

