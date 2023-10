Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a stabilit ce produse vor fi adaugate pe lista alimentelor care vor avea adaos comercial plafonat și in urmatoarele luni. Sunt multe produse care sunt consumate in mod special de sarbatori.

- Ministerul Agriculturii vrea sa prelungeasca cu 90 de zile limitarea adaosului comercial la unele alimente de baza si extinde lista cu produse agricole si alimentare cu urmatoarele produse: carne tocata, usturoi, orez, bulion de rosii, cozonac, margarina, drojdie, smantana si pere, potrivit news.ro.”MADR…

- Ministerul Agriculturii a anunțat marți ca s-a convenit cu procesatorii și comercianții prelungirea plafonarii adaosului comercial la alimente de baza pentru o perioada de trei luni, pana la sfarșitul lunii ianuarie 2024, ținand cont și de faptul ca vin sarbatorile de iarna, precum și extinderea listei…

