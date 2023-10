Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii vrea sa prelungeasca cu 90 de zile masura plafonarii adaosului comercial pentru alimentele de baza, potrivit unui proiect de OUG postat pe site-ul ministerului. De asemenea, lista alimentelor cu adaos plafonat plafonat va fi completata cu alte noua produse: carne tocata, usturoi,…

- Ministerul Agriculturii vrea sa prelungeasca cu 90 de zile limitarea adaosului comercial la unele alimente de baza si extinde lista cu produse agricole si alimentare cu urmatoarele produse: carne tocata, usturoi, orez, bulion de rosii, cozonac, margarina, drojdie, smantana si pere, potrivit news.ro.”MADR…

- Ce alimente se afla in prezent pe lista celor cu adaos comercial plafonat: 1.paine alba simpla 300 – 500 grame, fara specialitați2. lapte de vaca proaspat 1.5% grasime,1l3. branza telemea de vaca vrac4. iaurt simplu din lapte de vaca, grasime 3.5%, max. 200 gr.5. faina alba de grau ”000” 1 kg6. malai…

- Ce alimente se afla in prezent pe lista celor cu adaos comercial plafonat: 1.paine alba simpla 300 – 500 grame, fara specialitați2. lapte de vaca proaspat 1.5% grasime,1l3. branza telemea de vaca vrac4. iaurt simplu din lapte de vaca, grasime 3.5%, max. 200 gr.5. faina alba de grau ”000” 1 kg6. malai…

- Preturile celor 14 produse alimentare de baza au scazut deja cu pana la 50%, sustin reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Analiza preturilor din supermarket-uri evidentiaza faptul ca scaderile substantiale de pret se inregistreaza la produse cum ar fi: painea, uleiul…

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita, incepand de marti, pentru o perioada de 3 luni Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita, incepand de marti, pentru o perioada de 3 luni, ordonanta de urgenta privind stoparea cresterii…

- Masura luata de Guvern, in ceea ce privește limitarea adaosului comercial in cazul unor alimente de baza, a intrat in vigoare de azi și va fi menținuta pe o perioada de 3 luni de zile. Masura a fost luata cu scopul de a se stopa creșterea prețurilor la alimentele de baza, insa ramane de vazut [...]…

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare sunt limitate, incepand de marti, 1 august, pentru o perioada de 3 luni. Ordonanta de urgenta privind stoparea cresterii preturilor la alimentele de baza a fost aprobata de Guvern la 30 iunie 2023.