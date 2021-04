Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege depus la Parlament ar putea simplifica birocrația când vine vorba de înmatricularea și înregistrarea automobilelor. Inițiativa legislativa propune ca înmatricularea si înregistrarea vehiculelor sa aiba loc într-o singura zi si într-un singur…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada vor putea fi amendați. Masura vine in contextul in care un procent semnificativ din numarul accidentelor rutiere implica eroarea umana a participanților…

- Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a spus intr-o declarație de presa, vineri, ca obligativitatea vaccinarii impotriva Sars-Cov-2 nu este exclusa. Președintele PNL a afirmat ca exista un proiect in Parlament care poate fi “imbunatațit”. „Este in dezbaterea Parlamentului un proiect de lege…

- AUR va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege,…

- Nicușor Dan a cedat, joi dimineața, in cadrul ședinței Comisiei de Urbanism a Primariei Capitalei, in privința dorinței sale de a impune suspendarea pe o perioada de doi ani a PUZ-urilor din sectoarele 2,3,4,5 și 6. Asta, la numai 24 de ore dupa anunțul pe care l-a facut intr-o conferința de presa,…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…

- Parlamentarii care absenteaza nemotivat de la ședințele de plen sau ale comisiilor vor fi sancționați cu 1.100 lei pentru fiecare absența, prevede un proiect de lege inițiat de mai mulți deputați PNL. In prezent, exista sancțiuni, dar nu sunt aplicate, de cele mai multe ori, suma fiind de 100 lei pentru…