Proiect de lege împotriva maltratării animalelor, în Franța Un proiect de lege impotriva maltratarii animalelor, care prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in circuri si delfinarii, precum si a vanzarii de pui de caine si pisica in magazinele de animale, a fost adoptat definitiv de Parlamentul francez. Actul normativ prevede și sanctiuni mai dure pentru abuzul sau abandonarea animalelor, dupa cum relateaza AFP.“Conditia animalelor nu este nici un moft al locuitorilor din zona urbana care au nevoie de natura, nici un moft trecator, ci un subiect la care un numar tot mai mare de francezi sunt sensibili si care, de acum inainte, este ireversibil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a declarat Macron intr-un discurs televizat, potrivit Agerpres.

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ”permisului sanitar” impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva a 106 sa nu prelungeasca…

- Maltratarea animalelor in cadrul unor companii de circ a devenit intens discutata in intreaga lume, dar cu precadere in Franța, unde s-a adoptat deja o lege ce prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in companii de circ si in delfinarii, informeaza AFP. „Am ajuns la un acord nesperat…

- Amenda pentru cei care refuza vaccinarea ar urma sa fie de 135 de euro și, daca o persoana refuza de trei ori consecutiv imunizarea intr-o luna, atunci sancțiunea poate ajunge chiar și la 1.500 de euro. Deocamdata, proiectul de lege se afla in dezbaterea parlamentara. Daca proiectul va primi unda verde…

- Spania a decis joi sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19 pensionarilor din aziluri, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP. Comisia Sanatatii Publice de la Ministerul Sanatatii a decis administrarea ”unei doze suplimentare persoanelor care locuiesc in aziluri,…

- Seneca spunea ca „Nu toți știu sa se arate recunoscatori pentru binele facut”. Franța, insa, a demonstrat intregii lumii ce inseamna recunoștința și cum sa-i recompenseze pe cei merituoși, contrazicandu-l astfel pe Seneca. Dar, nu trebuie omis faptul ca Franța a fost și ramane una dintre țarile care…