- Intr-un proiect de lege postat spre dezbatere publica pe site-ul Ministerului Culturii se propune ca organizarea evenimentelor, festivalurilor si manifestarilor culturale la care sunt prezenti peste 1.000 de participanti simultan sa fie interzisa pana la 31 august, atat in spatii inchise, cat si in…

- Organizarea evenimentelor, festivalurilor si manifestarilor culturale la care sunt prezenti peste 1.000 de participanti simultan este interzisa pana la 31 august, atat in spatii inchise, cat si in aer liber, indiferent daca accesul este gratuit sau cu plata biletului, se arata intr-un proiect de…

- Ministerul Culturii a anuntat joi ca un proiect de lege care reglementeaza situatia marilor evenimente, cu peste 1.000 de participanti, este in lucru si va parcurge toate etapele consultarii publice, anunța news.ro.In urma cu o saptamana, reprezentanti unor festivaluri precum Untold, Electric…

- Organizarea evenimentelor cu participarea a peste 50 de persoane va fi in continuare interzisa. Astfel, cel mai probabil in acest an nu se va permite organizarea nunților fastuoase cu sute de invitați. Despre aceasta a anunțat șeful statului intr-o noua ediție a emisiunii ”Președintele raspunde”. Potrivit…

- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate in spatii inchise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sambata seara intr-un comunicat institutia de resort, transmite Reuters. Interdictia ramane in vigoare cata vreme…

