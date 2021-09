Proiect de lege: coșul minim de consum să fie element unic de stabilire a salariului minim Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus un proiect de lege prin care coșul minim de consum pentru un trai decent devine elementul unic de fundamentare a salariului de baza minim pe tara garantat in plata. „Deși Institutul Național de Statistica nu a comunicat inca valoarea coșului minim de consum aferent anului 2021, ne aflam in fața unei explozii a prețurilor la care nu putem ramane impasibili. Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august, dupa ce energia electrica s-a scumpit cu 24,6%, gazele cu 20%, combustibilii cu 14,1%, iar prețul la alimente și marfuri nealimentare a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

