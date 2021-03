Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, au precizat , surse din CCR, pentru…

- Nervii polițiștilor cedeaza. Austeritatea anunțata de Guvernul Cițu și refuzul executivului de a pune in aplicare legea care prevede recalcularea lefurilor oamenilor legii ii determina pe aceștia sa iasa in strada. Nu mai puțin de 1.500 de polițiști au mers in fața Palatului Parlmentului, unde protesteaza.…

- Sute de polițiști protesteaza in Piața Victoriei. Puși sa amendeze cetațenii care incalca distanțarea sociala sau restricțiile privind numarul de participanți de la diverse evenimente, polițiștii au ajuns sa incalce chiar ei restricțiile. Sute de oameni au legii protesteaza in Piața Victoriei, din…

- Parlamentarii propun inasprirea pedepselor fața de parinții, tutorii sau ingrijitorii care comit infracțiuni cu violența fața de minori. In funcție de gravitatea faptelor, pedepsele ajung pana la inchisoarea pe viața. Propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind…

- Asociațiile de proprietari ar putea decide exceptarea de la plata cheltuielilor pentru copii pana la varsta de trei ani. Masura ar susține astfel parinții cu copii mici, care, dupa cum se știe, au cheltuieli mari cu creșterea acestora. O propunere legislativa in acest sens a fost inregistrata marți,…

- „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaste textul legii care spune ca nu se finanteaza imobiliarele in cadrul proiectelor pentru granturi PRODUCTIVE? Art 23, alin 5, OUG 130/2020, modificata. Apreciez determinarea publica a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a acorda in mod corect si…

- Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul…

- Aproximativ 3.000 de politisti, jandarmi, pompieri si alte forte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza, in Bucuresti, pentru buna desfasurare a alegerilor parlamentare 2020 pentru Senat si Camera Deputatilor. „Suntem la datorie pentru a veni in sprijinul comunitatii, suntem la datorie…