Proiect de lege controversat: supermarketurile să fie mutate în afara orașelor și să fie închise duminica Un proiect de lege controversat, ce vizeaza supermarketurile, a fost inițiat de doi parlamentari PNL. Potrivit propunerii legislative, marile magazine ar putea fi inchise in zilele de duminica si chiar relocate la o distanța de cel puțin cinci kilometri in afara orașelor, potrivit Observator. In primul rand, se propune o definiție clara a supermarketului, care este descris ca o unitate de vanzare cu autoservire ce ofera o gama extinsa de produse alimentare și nealimentare și care are o suprafața minima de 800 mp. De asemenea, se propune un program de funcționare saptamanal… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

