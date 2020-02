Proiect de lege controversat: Profesorii, funcționari publici la şcoală. Agresorii lor riscă pedepse mari. Proiectul de „Lege privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu” a fost adoptat luni de Senat, camera decizionala.Proiectul este contestat de parinți și elevi pentru ca, in opinia acestora, statutul de autoritate publică oferă profesorilor un avantaj în situațiile de conflict dintre elevi și profesori: „avantaj care, deși in aparența pare a fi un lucru pozitiv, va avea efecte grave in sistem, constituind o parghie pe care, elevii, in momentul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

