Proiect de lege controversat. Elevii ar putea fi mustraţi de profesori în faţa clasei Potrivit unor modificari propuse de Ministerul Educației, incepand de anul viitor mustrarea elevilor in fata clasei ar putea sa devina legala, deși in prezent e interzisa. Așadar, aceasta sanctiune ar putea fi permisa prin modificarea alin. (6) de la art.16, astfel: „Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii se poate face in fata colectivului clasei”. Potrivit modificarilor care urmeaza sa fie introduse, sanctiunile ce pot fi aplicate de profesori sunt: a) observatie individuala;b) mustrare scrisa;c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

