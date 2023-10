Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepem aceasta dezbatere pe un proiect viitor de lege așa cum au introdus in parlamentele lor Franța, UK, Statele Unite. Mai mult, exista o directiva europeana, Digital Service Act, care vorbește exclusiv despre filtre facute de furnizorii de rețele, in momentul in care vorbim despre conținut trimis…

- Senatoarea PNL, presedinta Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, Nicoleta Pauliuc a declarat marti, in cadrul prezentarii proiectului de lege privind controlul parental pentru accesul copiilor pana la varsta de 16 ani, ca mediul online este un sat fara caini iar copiii nostri,…

- Copiii cu varsta sub 16 ani vor avea acces la rețelele se social-media doar cu control parental, potrivit unui proiect de lege inițiat de Nicoleta Pauliuc, senator PNL. „Din pacate, mediul online este un sat fara caini”, afirma ea.

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat o propunere legislativa care are in vedere accesul restricționat al minorilor pe rețelele de socializare. Potrivit proiectului minorii sub 16 ani nu vor mai putea sa creeze si sa acceseze niciun cont online fara acordul explicit al parnitilor, iar furnizorii…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și-a exprimat ingrijorarea fața de fenomenul consumului de droguri in randul adolescenților. In calitate de președinte al Comisiei pentru Aparare, aceasta susține propunerea de introducere a testarii antidrog in școli, cu acordul parinților. Ministrul de Interne, Catalin…