Deputații PNL George Tuța și Sebastian Burduja au depus o inițiativa legislativa prin care se va face un nou pas catre digitalizarea administrației publice. Certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate și in forma electronica, prevede proiectul. Conform inițiativei, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit și in forma […]