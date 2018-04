Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de marti, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prin care raspunderea penala in cazul impacarii partilor nu mai poate fi inlaturata daca agresorul savarseste ...

- Alin Belea, polițistul acuzat de un tanar din Ocna Mureș de lovire ar putea fi cercetat de polițiști dupa ce o plangere penala a fost formulata impotriva lui de catre Andrei Maieruțiu. La randul sau, polițistul a formulat o plangere penala pentru ultraj impotriva presupusei victime. Polițiștii Inspectoratului…

- Proiectul de lege prin care agresorul asupra unui membru al familiei nu mai este exonerat de vina in cazul impacarii cu victima, initiat de PNL, a fost adoptat luni tacit de plenul Senatului. ”De multe ori, victimele violentei domestice renunta sa se duca pana la capat demersurile juridice prin care…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, prin care se elimina posibilitatea care permite ca agresorii sa fie exonerati de raspundere penala in cazuri de violenta in familie, informeaza Agerpres.

- Proiectul de lege care prevede ca actiunea penala in cazul violenței domestice poate fi pusa in miscare din oficiu, iar impacarea nu inlatura raspunderea penala a fost adoptat tacit de Senat, luni, și merge la Camera Deputaților, for decizional, in forma inițiatorului. Nota de adoptare tacita, pentru…

- Acordul de mediere poate cuprinde impacarea parților, finalitatea fiind inlaturarea raspunderii penale și stingerea acțiunii civile . Daca retragerea plangerii prealabile poate fi facuta oricand pe tot parcursul procesului penal (pe toata perioada in care dosarul se afla in faza de urmarire…

- Agresorii sustin cu tarie ca sunt nevinovati si ca politistii de frontiera au intrat fara mandat dupa miezul noptii pe o proprietate privata. Ba mai mult, acestia sustin ca ar fi fost batuti de agentii politiei de frontiera. Drept dovada, ei au furnizat fotografii si imagini video realizate…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera. Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea…